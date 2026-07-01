大型帆船NY来航　７月４日の独立記念日

世界30ヵ国以上

建国250周年記念

米国建国２５０周年（セミクインセンテニアル）を記念する国際イベント「Sail4th 250」が7月4日（土）の独立記念日にニューヨーク港で開催される。世界30か国以上から大型帆船（トールシップ）が集結し、自由の女神像やマンハッタンの摩天楼を背景に史上最大規模の帆船パレードが繰り広げられる。主催者は６００万人を超える来場者を見込んでいる。翌5日には、ＮＪ州メットライフ・スタジアムでＦＩＦＡワールドカップでラウンド・オブ・16（ベスト16決定戦／決勝トーナメント1回戦）が開催される予定で、世界中から多くの観光客がＮＹ都市圏を訪れる見込みだ。独立記念日の祝賀行事とワールドカップが重なることで、この夏は近年で最も国際色豊かな１週間になると期待されている。

今回のイベントは、１９７６年のアメリカ建国２００周年、２０００年のミレニアム祝賀で実施された帆船パレードを受け継ぐもので、建国２５０周年という歴史的節目を祝う最大の記念行事の一つとなる。各国の帆船は自国の国旗を掲げてニューヨーク港を航行し、国際親善と文化交流を象徴する航海を披露する。

主催団体「Sail4th 250」のクリス・オブライエン会長は「大型帆船は各国を代表する親善使節であり、このイベントは過去を振り返るだけでなく未来へ向けた希望を共有する機会になる」と述べている。オブライエン氏は元米沿岸警備隊員で、企画は4年以上前から進められてきたという。パレード終了後は、参加する帆船の多くが数日間ニューヨーク港に停泊する予定で、一般公開や船内見学、世界各国の乗組員との交流イベントもある。普段は目にする機会の少ない歴史ある帆船を間近で見学できることから、家族連れや観光客にも人気を集めそうだ。各船は航海の様子をＳＮＳで発信し、世界中の人々がオンラインでもイベントを楽しめるようになる。

この時期は日本の海上自衛隊の令和8年度遠洋練習航海船がＮＹに来ているが、Sail4th 250には参加せず、ハドソン川に錨泊する。公開上船などの予定はない。イベントの詳細は公式サイトhttps://sail4th.orgを参照する。

（写真上）photo : U.S. Navy, Fleet Forces Command

建国250年祭

独立記念にピーク

世界が注目のイベント続々

EVENT

■ジェファーソンの「独立宣言」公開＝7/1〜7/7 NYPL（476 5th Ave, ）五番街42丁目にあるNY公立図書館（NYPL）は建国250周年記念行事の一環として、建国の父トーマス・ジェファーソンが1776年7月1日に自筆で記した「独立宣言」の貴重な歴史的写本を一般公開する。同館に保存されている「独立宣言」の希少かつ貴重な写本は、トーマス・ジェファーソンが自筆で作成した現存する数少ない「清書」の一つ。入場無料だが要事前予約。詳細はhttps://events.leapevents.com/tickets/declaration-independence-nypl-2026/tag/nyplconnect

■タイムズスクエアの独立記念日カウントダウン＆ライブ＝7/3 大晦日以外では史上初となる夏のカウントダウンイベント。アメリカ国内の各タイムゾーンが真夜中を迎える瞬間に合わせ、１日に8回のボールドロップ（カウントダウン）が実施される。タイムズスクエアの会場に観覧エリアなどは設けられないため、ストリーミングなどで視聴する。詳細はhttps://www.timessquarenyc.org

■コニーアイランドで前夜祭・独立記念日の花火＝7/3・4 21:45 Coney Island Beach (W 12th St付近) 3日と4日の2夜連続で花火が打ち上げられる。打ち上げ場所のリゲルマン・ボードウォーク（遊歩道）では迫力のある花火が見られる。そのほかビーチの砂浜や、Deno’s Wonder Wheel（観覧車）から見る花火もおすすめだが混雑必死なので早めの到着を推奨する。詳細はhttps://www.allianceforconeyisland.org/events-programming

■「Sail4th 250」＝7/3〜7/8 建国250周年を祝う祝賀行事の一つ。世界32か国から約1万5000人の水兵を乗せた、大規模帆船や海軍艦艇の艦隊がNY港に集結する海洋イベント。7/3はクラスBの船のパレードがイーストリバーで、7/4はクラスAの帆船パレードがハドソン川で開催。4日朝は海軍所属のアクロバット飛行隊ブルーエンジェルスが先導を務め、米国および各国の大規模な編隊が、ハドソン川に架かるジョージワシントン橋上空と、セーリングパレードの上空を飛行する。帆船はNYの各埠頭に8日まで停泊し、船内の一般見学なども行う。詳細はhttps://sail4th.org/

■ネイサンズ国際ホットドッグ早食い選手権＝7/4 11:00〜13:00 Coney Island（1310 Surf Ave, Brooklyn,）100年以上の歴史を持つ、独立記念日の午前中に行われる恒例イベント。去年の勝者は男性部門がジョーイ・チェスナットが70本と半分、女性部門は須藤美貴が33本のホットドッグを完食した。詳細はhttps://nathansfranks.sfdbrands.com/en-us/promotions/hot-dog-eating-contest/

■Macy’s花火大会＝7/4 20:00 今年は建国250周年と同時に同花火大会の50周年を祝い、イーストリバーとハドソン川のダウンタウンエリアに浮かぶ船から、史上最多となる合計8万5000発の花火が打ち上げられる。ブルックリン橋では史上初のレーザー演出もある。花火の前のパフォーマンスショーは午後8時から、花火は日没後にスタート。テレビ中継はNBCにて。花火の観覧場所等は公式サイトで確認する。詳細はhttps://www.macys.com/s/fireworks/

■フレンチ・レストラン・ウィーク＝7/4〜19 米仏友好250周年を記念し、NYで開催されるイベント。ノーホーの「ラファイエット」やトライベッカの「フレンチェッテ」、ヘルズキッチンの「マルセイユ」、ダニエル・ブールー氏が手がける各店が参加。プリフィックス・メニューやクロックムッシュなどの軽食、伝統的フレンチのコースなどを提供する。詳細はhttps://frenchrestaurantweek.com

MUSIC

■コンサート「Happy Birthday America」＝7/5 16:00〜18:00 Conference House Park（7455 Hylan Blvd., Staten Island）スタテンアイランド・フィルハーモニー管弦楽団による、合衆国建国250周年を祝う無料の野外コンサート。アメリカのクラシックと祝賀にふさわしいオーケストラ作品を演奏する。詳細はhttps://conferencehouse.org/events/

THEATRE/DANCE

■シェイクスピア・イン・ザ・パーク＝8/23まで Delacorte Theater in Central Park 6/28までは約20年ぶりの上演となる『ロミオとジュリエット』。7/25〜8/23までは、晩年のシェイクスピアによる悲劇と喜劇、そして赦しと再生が混ざり合った独特な戯曲『冬物語（The Winter’s Tale）』を上演する。入場無料。詳細はhttps://publictheater.org/free-shakespeare-in-the-park

ART

■加藤亮太郎の陶芸展＝7/7〜8/28 Joan B Mirviss LTD（39 E 78th St, Suite 401）岐阜県美濃地方、多治見市にある名門「幸兵衛窯」の8代当主で、人間国宝の祖父を持つ陶芸家の加藤氏による個展。オブジェや花器、水指、書作品等を展示する。入場無料、完全予約制。詳細はhttps://www.mirviss.com/

■YUKAKO (由賀子) 個展「INTO THE FOREST, INTO THE SKY」＝7/23まで The International Center of CCCS（80 Maiden Lane, 14F）「森林の中へ、空の上へ」をテーマに、見る人がそれぞれの絵画の物語の登場人物として世界の中に入り込む「想像的没入型展示会」。入場無料。開廊時間は月〜木曜の11時から16時。

■画家・依田寿久の個展「Toshihisa Yoda: Continuum, 1967 oday」＝8/7まで NowHere（40 Lispenard St, ）1960年代から現在までの依田の制作を30点の作品を通して紹介する。展覧会は2部構成で、前期「1960s 990s」（6/4〜7/2）、後期「2000s oday」（7/9〜8/7）として開催。依田は色彩の重なりや反復的な筆致、瞑想的な構成を特徴とし、日本的感性とニューヨークの都市的風景が重なり合う独自の作品世界を築いている。入場無料。詳細はhttps://nowhere-nyc.com

メイシーズの花火を見るには

郊外でも楽しめる独立記念日

今年のメイシーズの花火は、ロウアー・ハドソン川、ロウアー・イースト川、ブルックリン橋から打ち上げられるため、例年以上にニュージャージー側からも見やすくなる。次の５か所がおすすめ。テレビ中継はＮＢＣ（英語）、Peacock（配信）、Telemundo（スペイン語）で午後８時から生中継される。

1 ブルックリン・ブリッジ・パーク（ブルックリン）

今年のメイン観覧会場の一つでブルックリン橋と花火を一緒に撮影できる絶景スポット。一部エリアは事前チケット制。

2 サウスストリート・シーポート（マンハッタン）

ブルックリン橋に最も近い人気観覧エリア。こちらも一部は事前チケット制。

3 ジャージーシティ・ウォーターフロント（Exchange Place）

今年の公式観覧会場。昼間から無料フェスティバルやコンサートが開催され、夜はメイシーズ花火を正面から観賞できる。チケット不要。

4 ホーボーケン（Pier A Park、Sinatra Park、Maxwell Place Park）

マンハッタンの夜景とメイシーズの花火を一緒に楽しめる人気スポット。非常に混雑するため早めの到着がおすすめ。

5 ＦＤＲドライブ（ロウアー・マンハッタン）

今年も一般開放される無料観覧エリア。打ち上げ場所に近く迫力は抜群だが、かなりの混雑が予想される。

郊外の主な花火大会

〈ウエストチェスター郡〉

●バルハラ

Kensico Dam Plaza

4日ではなく3日に「Westchester County Music Fest and Fireworks」を開催。午後5時から音楽イベントが始まり、午後9時ごろ花火。郡主催の大規模イベントとして人気が高い。

●ライ

Rye Playland Beach

4日午後9時からロングアイランド湾を背景に恒例の花火大会。遊園地「プレイランド」の人気イベントで、夏の金曜日にも花火が予定されている。

●ママロネック

Harbor Island Park

4日午後9時15分ごろ打ち上げ。消防団主催のカーニバル、ライブ音楽、屋台とともに楽しめる人気イベント。

●ニュー・ロシェル

Hudson Park & Beach

４日開催の「Spark the Sound」と題した恒例の花火大会。午後9時開始。花火は全米的に有名なグルッチ社が担当し、ハドソン・パークが観覧スポットとなる。

●タリータウン

Pearson Park

4日開催。昼はジャズ演奏やフードトラック、子ども向けイベントがあり、夜に花火が打ち上げられる。スリーピー・ホロー側からも観覧できる。

〈ニュージャージー州〉

●バーゲン郡

Overpeck County Park（Leonia/Ridgefield Park）

4日（土）午後2時より。建国２５０年を記念する「Bergen250」の公式イベント。ライブ音楽、フードトラック、子ども向けイベント。午後9時25分ごろから独自の花火大会が行われる。