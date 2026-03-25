本紙編集長の「レイアウト深夜食堂」第２弾

プロに聞く、生き生きEATS（イーツ）

元気と美味しいを求めて料理の達人が腕を振るう （63）

今月の生き生きＥＡＴＳは、番外編・本紙編集長による「レイアウト深夜食堂」第２弾。時には明け方にまでなるレイアウト作業の後に待っているのが自前の賄いご飯。「作るのに30分、食べるのは15分」の手軽さでできる美味しい料理４品をご紹介します。材料はすべて日系スーパーや食料品で揃います。

◾︎あんかけ焼きそば

中華料理店で食べたあの味 を再現。余ったあんは、中華丼や広東麺に再利用できます。

【材料】２人前

焼きそば麺 ２玉

豚バラ肉 ２、３枚

白菜 少々

玉ねぎ 少々

椎茸 ２枚

エノキ 少々

うずらゆで卵 ５〜６個

ニンジン 少々

ピーマン 半分

はカニカマ １本

塩、胡椒、固形鶏ガラスープ、ニンニク３かけら、生姜少々、醤油、ゴマ油、片栗粉。

【作り方】

（１）〈めん〉生麺を蒸したあとフライパンに油を敷いて表面に焦げ目がつくまで焼く。

（２）〈あん〉豚肉を鍋で炒めてから玉ねぎ、ピーマン、ニンジンを入れ、全体が馴染んだら白菜、エノキ、椎茸を加えて鶏ガラスープをカップ２の水で煮立て、うずら、カニカマを入れ、ニンニク、生姜、醤油で味を整えてから水溶きした片栗粉を鍋に混ぜてとろみをつけ、味つけの仕上げをして、皿に盛った麺にかけていただく。和がらし、酢は好みで。

◾︎お寿司

ＮＹは、おまかせブーム全盛で家族で気軽に寿司屋には行けないご時世。日系スーパーの魚売り場で刺身を買ってきて自宅で握ろう。パパの出番だ！

【材料】（寿司ネタ１人前）

※まぐろ、トロは手頃なサイズのサクを１つ買ってきて、よく研いだ包丁で握り用のサイズにネタを全部スライスしておく。厚さ長さは好み。ラップで２枚ずつ切り身を包んで冷凍する。食べる４時間前に冷凍庫から出して室温で２時間かけ自然解凍。解凍したらさらにラップをかけて食事の時間まで冷蔵する。ホタテ、シメサバ、ホッキ貝、イカ、たこなど他の寿司ネタもほぼ同様に食べる分だけ解凍。ボタン海老は握る直前に殻を剥いて頭は兜焼きにする。イクラは、だし汁１（ほんだし可）、酒１、醤油１の３等分に１時間ほど漬けて「醤油漬け」にすれば寿司屋の味に早変わり！

【握り方】

左の手のひらの中指と薬指の腹にネタを乗せ、右手でしゃり（冷ました酢飯）を片手ですくって小さなラグビーボールのように握る。ネタの上にワサビをつけてしゃりを乗せ、寿司をゴロンと手のひらの外側に転がしてネタが上を向いたら左右を絞め、左親指でネタ下のしゃりを押す。寿司の向きを変えてもう一度左右と上下を押さえて終わり。何度もやらない。イクラとウニの軍艦巻きは、海苔が少しの時間でも湿気るので、握り寿司を盛り付けてから作って乗せる。

◾︎ワンタン

自家製ワンタンは、餃子のような肉厚がポイント。子供も大喜び。

【材料】２〜３人前

ワンタンの皮 １袋（四角）

牛ひき肉 300グラム

ねぎ １本

ニンニク １株

生姜切り身 少々

塩・胡椒 少々

鶏もも肉 100g

【作り方】

ワンタンの皮以外の材料をボウルでよくかきまぜて、ワンタンの皮の上に親指大の肉をスプーンで乗せて、皮の端全体に水分を付けて包む。鍋に煮立ったお湯に鶏もも肉の細切れを入れ、醤油で味を整え、ワンタンを入れる。３〜４分煮立てたら器に盛りつける。

◾︎電子レンジで作るお吸い物茶碗蒸し

松茸味風味のお吸い物即席スープの素で、手早く茶碗蒸しができる。

【材料】２〜３人前

お吸い物スープ １袋

生卵 １つ

鶏肉 １片

ナルトまたはカニカマ

椎茸

エビ（あれば）

きぬさや

【作り方】

鍋で鶏肉を茹で、椎茸、エビを混ぜて小さい器に移し、溶いた卵をかき混ぜて、きぬさやナルトを乗せて電子レンジで１〜２分。途中で止めて卵のかたまり具合を見ながら調理する。