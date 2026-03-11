ワールドカップまでカウントダウン時計

コロンバスサークル

決勝戦の７月19日まで駆動

ＦＩＦＡワールドカップ２０２６ニューヨーク・ニュージャージー開催都市委員会は開催１００日前となった３日、コロンバスサークルのショッピングモール「ザ・ショップス」の１階に、開催までの時間を秒単位で示すデジタル時計を設置した＝写真＝。

初戦は６月11日にメキシコシティで行われ、時計はメットライフ・スタジアムで決勝戦が行われる７月19日まで駆動する。ＦＩＦＡワールドカップ２０２６は48チームが参戦、試合数は北米16都市で１０４戦と同ワールドカップ史上最大規模で、米国とカナダ、メキシコの３か国の主催というのも初めてとなる。

３日にはエンパイアステートビルもホスト国を象徴する色、米国の赤と白、青、カナダの赤と白、メキシコの緑と白、赤に点灯し、１００日前を祝す式典「１００デイズ・トゥ・ゴー」には同委員会ほか米国サッカー連盟（ＵＳＳＦ）、カナダ・サッカー協会、メキシコ・サッカー連盟（ＦＭＦ）の代表、同大会の公式マスコットのメープルとザユ、クラッチが出席した。同時にＦＩＦＡは、ブルックリンを拠点とするコンセプチュアルアーティストのハンク・ウィリス・トーマス氏、カナダ在住のカーソン・ティン氏、メキシコのミネルバＧＭ氏が制作したワールドカップ２０２６の公式ポスターを公表した。