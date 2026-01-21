週刊やさしいにほんご生活　おすしをたのしもう　千里の道も一歩から

この連載は、日本語を勉強している人を読者対象としたコーナーです。日本文化やマナー、タイムリーな日本に関する話題などを簡単な日本語で毎月第３週号に掲載します。アメリカ人の友人などにご案内ください。また、漢字をまだ習っていないお子様にとっても社会を知り、漢字に接するよい機会になります。



おすしをたのしもう



おすしは一口で食べるのが基本です。おはしを使ってもいいですが、カウンター席では手で食べる人も多く、マナー違反ではありません。

しょうゆは、ごはんではなく、魚の身に少しだけつけます。

わさびは、しょうゆにとかさず、魚の身の上に少しのせて食べます。苦手な人は、

「わさびなしでお願いします」と伝えましょう。

すしに添えてあるガリは、口の中をさっぱりさせるために食べます。

また、日本のすし店では、どんなおすしを出すかを職人に任せる「おまかせ」というスタイルがあります。その日仕入れた魚や季節に合わせた味を楽しむことができます。

（長久保美奈、マナー講師）

わくわくことわざ（17）

文とイラスト 平田恵子

千里の道も一歩から

「どんなに大きな目標であっても、まずは一歩を踏み出すことからすべてが始まる」という教えです。千里の「里」は、昔の距離の単位で約４km

（２・５マイル）ですが、ここでは遥か遠い道のりのこと。今できる小さな努力を続けて行く大切さを、納得させてくれることわざです。日本では1月は新年の始まりであり、新しい挑戦を始めるにはベストタイミング！「心配ご無用。源氏物語を読むことも、千里の道も一歩から。最初は英訳サイトを見て内容を理解してからでもＯＫよ」などと使います。

《言葉の意味（ことばのいみ）》

・おはし：chopsticks

・カウンター席：counter seat

・わさび：wasabi

・ガリ：pickled ginger

・おまかせ：omakase / chef’s choice

・教え lesson

・努力 effort

・「千里の道も一歩から」と同じ意味の英語のことわざ Every journey begins with a single step.

・英訳サイトEnglish translation site（ example／The Tale of Genji)