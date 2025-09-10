大江千里特別公演　直前インタビュー

バードランドで19、20日

ジャズピアニストの大江千里が19日（金）と20日（土）の両日ともに午後７時と９時30分からの2セットで、恒例のバードランド（西44丁目３１５番地）でのスペシャルライブを開催する。5年目の今年はさらなる進化を遂げた演奏で魅せるという。今回の公演について意気込みを聞いた。

■今年のＮＹ公演の最大の特徴はなんですか？

大江千里トリオのデフォルト、メロディアスであり リリカルなSENRI JAZZを直球でたっぷり楽しんでいただきます。

マンハッタントランスファーのツアーで世界を回るロス、ブロードウエーに新たな挑戦を始めたマット、そしてNEW YORK VOICESでの活躍だけのみならず、自身のオリジナルでも新境地を見せるローレン、そしてソロツアーでさらなる成長を遂げている大江千里がバードランドの秋の恒例のステージで火花を散らす。是非、１年ぶりのSenri Jazzをお楽しみに。

■ゲストのローレン・キンハンさんとの出会いはどんなきっかけでしたか？

４枚目のシーラ・ジョーダンに捧げるジャズボーカルアルバム「アンサージュライ」でコラボをしたのが最初です。残念ながらシーラはこの夏に亡くなられ、彼女がジョン・ヘンドリックス作詞、大江千里作曲でこのアルバムで歌った曲を今回はローレンがリスペクトと愛を込めて歌ってくれます。

■彼女が入ることでどんなステージになりますか

彼女の天真爛漫な明るさ、明晰なスキャットのスリル、大江千里とのプライベートでの親密さも含めて、まるで家族のような楽しさが溢れるステージになります。

■日本ツアーの様子を教えてください。反響はいかがですか

ソロツアーで東京文化会館（２２００人キャパ） など全国11か所を総立ちに沸かせて、日本全国にSenri Jazz旋風を巻き起こして帰ってきました️。各地で大きな反響を呼びました。

■今年出された、出されるアルバムなどあればご紹介ください

今は新作へ創作活動の真っ最中です。このライブで何か新たな構想が生まれてそれが新作へ生かされるかもしれません。みなさん、ぜひその生き証人になりにお越しください。

■週刊ＮＹ生活の読者に一言お願いします

光陰矢の如し、１年があっという間に過ぎて、またこの秋の恒例のバードランドのライブがやってきました。みなさまに会えるのを心から楽しみにしております。ぜひお誘い合わせの上、

聞きにいらしてください！

入場料は35ドル46セント

（バー席）、45ドル76セント（テーブル席）。チケット・詳細はバードランドのウェブサイトhttps://www.birdlandjazz.comを参照。