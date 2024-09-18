花と芸術の祭典カーネギーで

日本の芸能・文化紹介

10月3日（木）7時30分 入場無料

第12回カーネギーホール公演〜花と芸術の祭典 Japanese style〜Kajiki‘s Showが10月３日（木）午後７時30分から、カーネギーホールのワイル・リサイタルホール（７番街と57丁目）で開催される。無料招待チケット制で、来場者にはスワロフスキーネックレスがプレゼントされる。

司会は梶木敏巳と西岡舞。出演者は、Team KAGUYA（朗読・歌・舞）、声優の美月あい＆たえ、千尋（歌）、綱島芽浬（バレエ、14歳）、ヒーリングシンガーここり＆ピースエンジェルズ（歌・コーラス）、ミラクルバード（歌＆ピアノ）、茶道デモンストレーション (茶道＆フルート・ピアノ）、絆（日舞とピアノ演奏）安久親子3人、Future-inspired Kimono Show （着物反物ショー74人）、コトダマロック（和歌をロックで歌う）坂井洋一＆フレンズバンド コトダマロックバンド 坂井洋一 : 映画プロデューサー兼映画バイヤー・作詞作曲家・古代史ハンター（言語学を含む古代史セミナー公演）、

琉球芸能＆和太鼓『花火‐HANABI』 写真３種 沖縄の伝統文化と和太鼓を世界に、着物ドレス （着物を切らずにドレスとして着付ける新しいスタイル）たえ、Petit Allonge Bella NY （バレエ）イザベラ＆生徒。

チケット希望者はＥメールkj.inter.artist@gmail.com（西ケ谷さん）まで。