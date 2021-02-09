ＮＹ日本人美術家協会 第49回年次展覧会対面で

天理文化協会で９月１日から16日、20人が出品

ニューヨーク日本人美術家協会（ＪＡＡＮＹ、松田常葉会長）は９月１日（水）から16日（木）まで第49回 年次展覧会を天理文化協会（西13丁目43番地Ａ、電話２１２・６４５・２８００）で開催する。同美術家協会は１９７２年創立で、ニューヨークで現在活動する日系美術家グループとしては最も古くＮＹ州からもＮＰＯ法人として認可を受けている。

出品者は、阿井次郎、青木壽子、青柳愛子、愛子Cascio、シモン千加子、藤原未佳子、古川文香、林幸江、柏木文子、越光桂子、松田常葉、三浦良一、長倉一美、小野田昌子、ロス郁子、竹下宏、山本さとこ、YUKAKO、遊真あつこの現会員と昨年亡くなった名誉会長の飯塚国雄の20人。

チャリティ小作品も手頃な価格で販売

期間中、会場ではメインの作品展示販売とは別に２０１１年の東日本大震災のためのチャリティ用小作品も１点２００ドル以下で販売する。

展示作品販売による収益金（作品価格の50％）はジャパンソサエティの災害救済基金に寄付される。優秀作品２点には、「マックス・ブレッチャーＪＲ賞」ならびに「末村敬三賞」の二賞が贈られる。

オープニングレセプションは３日（金）午後６時から８時まで。要予約http://jartists-ny.org/news または、フェイスブックwww.facebook.com/JAAofNYから。

会場入場にはワクチン接種証明要マスク着用。開館時間は月曜から木曜が正午から午後６時。土曜が正午から午後３時。金曜と日曜、レイバーデー（９月６日）は休館。

（写真）2019年のオープニング風景 Photography by Tokoha Matsuda