日本の伝統芸能一挙に　カーネギーホール

三響會の演奏を中心に日本が誇る伝統芸能、能・歌舞伎・和太鼓・三味線を一挙に披露する特別公演「日本の伝統芸能」が11月14日（金）午後８時から、カーネギーホール（57丁目と７番街の角、Stern Auditorium / Perelman Stage）で上演される。能、歌舞伎界からは次世代を担う若手俳優を起用し、日本の伝統芸能の次世代に光を当てる。演奏家は能・歌舞伎・和太鼓・三味線・三曲の各界のトップランナーを起用し、音楽の殿堂カーネギーホールにふさわしい演奏を届ける。

出演者は、亀井広忠、田中傳左衛門、田中傳次郎、観世喜正、坂口貴信、観世三郎太、中村隼人＝写真＝、上妻宏光、上妻光輝、辻勝、大谷掬波、黒澤有美、岩田卓也、大槻裕一、竹市学、杵屋和吉、今藤長龍郎、福原寛ほか。入場料は40ドル〜２９９ドル。チケット・詳細はウェブサイトhttps://www.carnegiehall.org



衣装写真＝後列左から中村隼人、観世喜正。前列左から田中傳次郎（太鼓）、亀井広忠（大鼓）、田中傳左衛門（小鼓）

カーネギーホールで11月14日上演

三響會ＮＹで披露

能・歌舞伎・和太鼓・三味線

三響會の演奏を中心に日本が誇る伝統芸能、能・歌舞伎・和太鼓・三味線を一挙に披露する特別公演「日本の伝統芸能」が11月14日（金）午後８時から、カーネギーホール（57丁目と７番街の角、Stern Auditorium / Perelman Stage）で上演される。

三響会は、父・能楽師葛野流大鼓方の人間国宝・ 亀井忠雄、母・歌舞伎囃子田中流前家元・九代目田中佐太郎のもとに生まれ育った、亀井広忠、田中傳左衛門、田中傳次郎の３人の兄弟が１９９７年に結成。囃子を通じて、能と歌舞伎の伝統を踏まえつつ、新しい可能性を追求している。

演目は、オープニングアクト、出演者の挨拶、演奏（三味線、和太鼓、箏、尺八）、三響會版「船弁慶」、道成寺組曲 、三響會版「獅子」。

能、歌舞伎界からは若手俳優を起用し、日本の伝統芸能の次世代に光を当てる。演奏家は能・歌舞伎・和太鼓・三味線、三曲の各界のトップランナーを起用し、音楽の殿堂カーネギーホールにふさわしい演奏を届ける。

出演者は、亀井広忠、田中傳左衛門、田中傳次郎、観世喜正、坂口貴信、観世三郎太、中村隼人、上妻宏光、上妻光輝、辻勝、大谷掬波、黒澤有美、岩田卓也、大槻裕一、竹市学、杵屋和吉、今藤長龍郎、福原寛ほか。

主催：カーネギーホール、ＤーＴ株式会社、制作：三響會、協賛：Goldwin、一般財団法人本願寺文化興隆財団、協力：ジャパン・ソサエティー、在ニューヨーク日本国総領事館、国際交流基金。