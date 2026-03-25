編集後記



みなさん、こんにちは。ニューヨーク日系人会は４月５日（日）午後１時から歴史ドキュメンタリー上映会を開催します（本紙３面で詳報）。第1部はＮＹ日系人会の礎を築いた人物「輝ける星」高見豊彦医師の軌跡、第2部はララ（ＬＡＲＡ）物資に託した思い。ＮＹ日本人による祖国救済の記録と記憶。第一部、第２部制作統括は映像プロデューサーの青松伴晃氏が日系人会が所有する膨大な資料を丹念に精査して結実させ、第二部は、立教大学の西田恵子教授監修により、人道支援の実態が学術的にも極めて高い精度で描き出されています。本作について、ＮＹ日系人会事務局長の野田美知代氏は「この作品は、私たちが未来へ語り継ぐべき『公的な記録』です。この大切な記録を皆様と分かち合えることを祈っております」と語っています。



ニューヨーク日系人会は、明治40年（1907年）医師・高見豊彦博士が「日本人墓地の購入と日本人の相互扶助」を呼びかけ設立した「日本人共済会」を基盤にしています。1941年の日米開戦で米国政府に解体・凍結されるまで、当地邦人の唯一の統一団体として活動してきました。



終戦直後「日本救援準備委員会」を設立、46年「日本救援紐育委員会」を発足して、敗戦下の祖国、日本の窮状を救うため「故国同胞を金品を以って支援す」を目的に、ララ (LARA-Licensed Agency for Relief in Asia) を通じて、295トンにも上る粉ミルクや粉卵、綿布などの物資を当時の価格で16万ドル相当分を5年間にわたって送り続けました。その送り出しの母体になったのがNY日系人会だった訳です。戦後５年経った1950年（昭和25年）11月に名称を現在の「ニューヨーク日系人会」と改名しています。映画上映会は入場料無料です。小中学校のお子さんにとってもニューヨークで体験できる社会科の素敵な授業になるかもしれませんね。後日貸し出してもらえるなら、学校でも教材として貴重なフイルムかと思います。お時間ある方ぜひお出かけください。それでは、みなさんよい週末を。（週刊NY生活発行人兼CEO、三浦良一）



