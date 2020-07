TOO MUCH AND NEVER ENOUGH

Written by Mary L. Trump, PH.D.

Published by Simon & Schuster

トランプ大統領の姪で、臨床心理学者のメアリー・トランプさんが14日に発売するトランプ一族の内情を暴露した著書「Too Much and Never Enough」の内容が話題を呼んでいる。今月7日には一部の米主要メディアに配られ、その詳細が明らかになったが、トランプ氏を痛烈に批判していることがわかった。各メディアの報道によると、メアリーさんはトランプ大統領が大学入試のための共通試験(SAT)で不正をしたことや、軍隊に入りたいと言った長男に「陸軍に入隊したら勘当する」と脅したと主張している。

メアリーさんはトランプ大統領の兄フレッドさん(故人)の娘。6月には大統領の弟であるロバート・トランプさんが本の出版差し止めを求めたが、裁判所は訴えを棄却している。ホワイトハウスはメアリーさんの主張の多くを否定し、ケイリー・マケナニー報道官は7日、本はまだ読んでいないが書かれているのは真っ赤な嘘だと述べた。