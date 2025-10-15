かぼちゃ狩りスポット紹介

■クイーンズ
クイーンズカウンティーファーム博物館。入場無料。かぼちゃ狩りはサイズで課金。ヘイライド、新鮮な野菜や花も販売するファームスタンド。1772年に作られた歴史的ファームハウスの無料ツアーもある。
Queens County Farm Museum
73-50 Little Neck Pkwy
Floral Park, NY
Tel:718-347-3276
■ロングアイランド
ホワイトポスト動物農園。有料。かぼちゃ狩りはサイズで課金。鳥のショー、小馬のポニーライド、トレインライドなどお楽しみがいっぱい。ロングアイランドの人気スポット。週末は秋祭りも開催。
White Post Animal Farm
250 Old Country Rd
Melville, NY
Tel: 631-351-9373
■コネチカット
シルバーマンズ農園。入場無料。かぼちゃ狩りはサイズで課金。アニマルファームやバンジョーやギターの演奏が楽しめる。かぼちゃの重さを２オンス以内で当てたら、そのかぼちゃがもらえる。1920年創業。ニューイングランド風の飾り付けも必見。
Silverman’s Farm
451 Sport Hill Rd, Easton CT
Tel:203-261-3306
■ウエストチェスター＝写真＝
ウエストチェスター・グリーンハウス。ハーツデールアベニューをエルムスフォード方面に進むと、左側に色鮮やかな鉢植えが並ぶ店が見えてくる。今の季節は様々な秋の花とカボチャが目を楽しませてくれる。店内には野菜と果物、ジャム類とベーカリーの品々が並ぶ。とびっきり新鮮なレタス類がおすすめ。
Westchester Greenhouse & Farm
332 W. Hartsdale Ave.
www.westchestergreenhouses.com
■ニュージャージー
アルステディ農園。有料。週末はライブ音楽の演奏やシードル醸造所ツアー、とうもろこし畑の迷路、午後６時からは「ハーベスト・ムーン・ライド」が楽しめる。
Alstede Farms
１Alstede Farms Lane
８４Couny Rt. 513S（Old Route 24 )
Chester,NJ
Tel: 908-879-7189
■ハドソンバレー
ローレンス農園。有料。かぼちゃ狩りはサイズで課金。フードスタンドでは、揚げたてのアップルサイダードーナツやホットドッグ、アップルサイダーなどを販売。果実と野菜ピッキングで有名。毎年通う人も多い。
Laurence Farms Orchards
306 Frozen Ridge Rd
Newburgh, NY
Tel: 845-562-4268