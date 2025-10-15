かぼちゃ狩りスポット紹介

■クイーンズ

クイーンズカウンティーファーム博物館。入場無料。かぼちゃ狩りはサイズで課金。ヘイライド、新鮮な野菜や花も販売するファームスタンド。1772年に作られた歴史的ファームハウスの無料ツアーもある。

Queens County Farm Museum

73-50 Little Neck Pkwy

Floral Park, NY

Tel:718-347-3276

www.queensfarm.org

■ロングアイランド

ホワイトポスト動物農園。有料。かぼちゃ狩りはサイズで課金。鳥のショー、小馬のポニーライド、トレインライドなどお楽しみがいっぱい。ロングアイランドの人気スポット。週末は秋祭りも開催。

White Post Animal Farm

250 Old Country Rd

Melville, NY

Tel: 631-351-9373

www.whitepostfarms.com

■コネチカット

シルバーマンズ農園。入場無料。かぼちゃ狩りはサイズで課金。アニマルファームやバンジョーやギターの演奏が楽しめる。かぼちゃの重さを２オンス以内で当てたら、そのかぼちゃがもらえる。1920年創業。ニューイングランド風の飾り付けも必見。

Silverman’s Farm

451 Sport Hill Rd, Easton CT

Tel:203-261-3306

www.silvermansfarm.com

■ウエストチェスター＝写真＝

ウエストチェスター・グリーンハウス。ハーツデールアベニューをエルムスフォード方面に進むと、左側に色鮮やかな鉢植えが並ぶ店が見えてくる。今の季節は様々な秋の花とカボチャが目を楽しませてくれる。店内には野菜と果物、ジャム類とベーカリーの品々が並ぶ。とびっきり新鮮なレタス類がおすすめ。

Westchester Greenhouse & Farm

332 W. Hartsdale Ave.

www.westchestergreenhouses.com

■ニュージャージー

アルステディ農園。有料。週末はライブ音楽の演奏やシードル醸造所ツアー、とうもろこし畑の迷路、午後６時からは「ハーベスト・ムーン・ライド」が楽しめる。

Alstede Farms

１Alstede Farms Lane

８４Couny Rt. 513S（Old Route 24 )

Chester,NJ

Tel: 908-879-7189

www.alstedefarms.com

■ハドソンバレー

ローレンス農園。有料。かぼちゃ狩りはサイズで課金。フードスタンドでは、揚げたてのアップルサイダードーナツやホットドッグ、アップルサイダーなどを販売。果実と野菜ピッキングで有名。毎年通う人も多い。

Laurence Farms Orchards

306 Frozen Ridge Rd

Newburgh, NY

Tel: 845-562-4268