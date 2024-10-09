ベスト30ゴルフ、山本竜也さん優勝

団体戦はチームＦＵＲＭ

第48回大会ブラックベア・ゴルフ場で開催

１９７６年に始まり今年で第48回目を迎えるベスト30ゴルフトーナメントは秋晴れの下ブラックベア・ゴルフコースで５日、6日の週末に行われた。

個人戦の優勝は初日71と一人だけアンダーパーを叩き出した山本竜也さんが後続を振り切っての一昨年に続き２度目の快挙。準優勝は過去優勝経験のあるギャネン・クマーさん、３位は初参加の若手、白倉龍馬さん。同時に行われた団体戦の優勝はチーム名FURM、２位はPAR-TASTIC FOUR、３位はチエと仲間たちだった。協賛企業、有志の支援者は次の通り。T.UP TRADING, INC.、Y’s Publishing Inc.、Kintetsu International & United Airlines、 Mr. Hiroyasu Ishikawa、宮崎太輝プロ、笹生優花プロ、Mr. Koichi Sato、初花、よみタイム、Cue International、Mr. Frank Hayakawa、 Mr. Tatsuya Yamamoto、 Mr. Yoshio Fujii、 Mr. Hashimoto Junichi

（写真）優勝した山本さん（中央）、２位クマーさん（右）、３位白倉さん