第54回ＪＡＡ奨学金、新大学生14人に授与

ニューヨーク日系人会（ＪＡＡ）の第54回奨学金授与式が５月31日ハーバードクラブで行われた。ニューヨーク、ニュージャージー、コネチカット３州内に住む高校３年生でこの秋に米国の大学に進学する日本人・日系人に生徒14人に総額７万８０００ドルと２枚の航空券が授与された。大学院生には第18回本庄奨学金として５人に総額３万ドルが授与された。式典では佐藤貢司ＪＡＡ会長の挨拶に続き、ニューヨーク日本総領事館の遠藤彰首席領事が祝辞を述べた。

基調講演者として日本の高校時代に学年のビリから１年間で偏差値を40上げて慶應義塾大学に現役合格し、この夏、２年間留学したコロンビア大学大学院をオールＡで修了した小林さやかさんが、勉強することで得る人生の喜びについて講演した。（講演要旨別項）

第54回ＪＡＡ奨学金（総額７万７０００ドル）の受賞者は次の通り。

（１）村瀬ファミリー賞（１万２０００ドルと全日空の日米往復航空券）レイア・リーさん（バーゲン郡アカデミー）ブラウン大学。（２）ＭＵＦＧ賞（１万ドル）ジェーン・ミツコ・ロビンソンさん（ハンターカレッジ高校）コロンビア大学。（３）カクタ・エリ賞（８０００ドル）ジュリア・ケイトリン・ミヤサカさん（ダルトンスクール）ミシガン大学。（４）富川宗次博士賞（７５００ドル）タイ・ナカムラさん（バーゲン郡アカデミー）コロンビア大学。（５）米国三井物産財団賞（５０００ドル）アヤ・インディー・シュワルツさん（ジョン・ジェイ高校）ハーバード大学。（６）米国オリエントコーポレーション賞（５０００ドル）アキ・デンスモアさん（ニューパルツ高校）フロリダ工科大学。（７）江見啓司ロバート医学博士賞（５０００ドル）ソニア・ポロックさん（ローレンス高校）カリフォルニア大学ロサンゼルス校（ＵＣＬＡ）。（８）一戸＆堀重賞（５０００ドル）エミリー・カワカミさん（ジェリコ高校）ペンシルベニア大学。（９）永松ジョージ医学博士＆永松和子賞（５０００ドル）ジェイク・ステックさん（サクセス・アカデミー高校）ニューヨーク州立大学。（10 )遊馬やよいメモリアル賞（５０００ドル）イブ・カミドイさん（ノーザン・ハイランズ地区高校）ミシガン大学。（11）ＮＨＫコスモメディア・アメリカ賞（３０００ドル）マーチン・バセットさん（フォート・リー高校）ロチェスター工科大学。（12） 西宮伸一大使賞（３０００ドル）マヤ・アイラ・マッコースカーさん（ラザフォード高校）ミシガン大学。（13）斉藤もと賞（２５００ドル）アンドリュー・コジマさん（セント・ジョセフ高校）テキサス大学。（14）全日空ジャパン・トラベル賞（ＪＡＡから１０００ドルと日本往復航空券）ジョセフ・サイトウさん（エッジモント高校）ジョンズ・ホプキンス大学。以上14人。

大学院生５人に本庄奨学金

第18回本庄奨学金受賞者（大学院生対象総額３万ドル）の受賞者は次の通り。

（１）エレノア・レノーさん（ラトガース大学大学院）７０００ドル。（２）ウォルター・バスカークさん（コロンビア大学大学院）７０００ドル。（３）クレア・ナカムラさん（コロンビア大学大学院）７０００ドル。（４）ツグタ・ヤマシタさん（コーネル大学大学院）３０００ドル。（５）ディーナ・ナーディーさん（コロンビア大学大学院）３０００ドル。以上５人。