戦時日系強制収容の不当訴えたコレマツ氏

30日に記念式典

NY市とNJフォートリーからオンライン

第二次世界大戦中の日系人強制収容の不当性を訴えた権利擁護活動家、フレッド・コレマツ氏(1919年〜2005年)の誕生日に当たる1月30日は米国市民の自由と憲法を遵守するフレッド・コレマツの日として2010年にカリフォルニア州で、2017年にニューヨーク市評議会で記念日として制定された。また、ニュージャージー州フォートリー区も昨年東海岸で二例目となる記念日が制定された。コロナウイルス感染拡大以降、アジア系へ差別が高まったことで、日系人の戦時中の強制収容が、憲法の認める人権を普遍的に訴えていく反アジア差別抗議活動の成功例としても注目を集めている。その記念式典が30日午前11時から午後1時までニューヨーク市の市民団体The New York Day of Remembrance Committee (NYDOR) 主催で、午後1時からはニュージャージー州での記念日制定を働きかけているフォートリー区の人権活動家、古本武司さん(不動産会社社長)主催のユーチューブ動画配信で行われる。

コレマツ氏は、本名をフレッド・トヨサブロー・コレマツ。日本名は是松豊三郎(これまつ・とよさぶろう)。戦後、日系人への1人2万ドル補償への道筋をつけた。1988年には、アメリカにおける文民向け最高位の勲章「大統領自由勲章」を受章している。

参加は以下から

ニューヨーク(ZOOM方式=要登録)

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvdO-vrTgtE9yfkwpg-eAnpEY6LMmLqzQb?_x_zm_rtaid=BnGcGRcmS8i7ar0NP9YLJA.1610395321299.dd5b3b56462af97b189aa127a0076c94&_x_zm_rhtaid=78

フォートリー(ユーチューブ配信)

https://www.youtube.com/channel/UCQbY5u4co2lCwsaR2Z4CpFA

Photo by Shirley Nakao. Courtesy of the Fred T. Korematsu Institute