JAMSNETが第12回世界大会NYで開催

片平大使公邸でレセプション

邦人医療支援ネットワーク（ＪＡＭＳＮＥＴ、本間俊一会長）は７日夕、ニューヨーク総領事公邸で、第12回世界大会のレセプションを開催した。米国内だけでなくドイツ、カナダからも合わせ26団体の関係者40人が参加した。新しく着任したＮＹ総領事の片平聡大使が祝辞を述べた。

同団体は、２００６年に当時の米国日本人医師会（ＪＭＳＡ）会長でコロンビア大学の本間俊一教授と在ニューヨーク総領事館の仲本光一医務官が呼びかけ、在ニューヨーク日本国総領事館が側面支援することでニューヨークで設立された。

ニューヨークには、医療や福祉、教育、心理の分野で邦人コミュニティーを支援する団体が多数存在していたが、連携した活動はしていなかったことから、現在も、米国日本人医師会（加納麻紀会長）を中心に日米ソーシャルサービス（ＪＡＳＳＩ）など26団体が参加している。

アワードを受けたオコーナー・イアンさん（中央）

当日の式典では、今年度のコウタロウ・バーンズ・アワードがニューヨークのオコーナー・イアンさんとドイツ・デュッセルドルフ在住のホーネカムプ山本有さんに贈られた。

また、翌８日午後には一般参加者向けの介護や医療、安全についてのプログラムがニューヨーク日系人会で開催された。内容は「介護支援ロボットの現状と近未来像」（浅田春比古マサチューセッツ工科大教授）、「サムライ介護」（理学療法士・介護福祉士の岡田慎一郎氏）、「安全な生活のために」（在ニューヨーク日本国総領事館・松永直樹領事部長）、「世界からの医療事情」柴田のりこさん（カナダ）、柏原誠さん（ドイツ）、柳沢ロバートさん（米国）、「これからのセルフケアー声を共鳴させる」（音楽療法士、ソーシャルワーカーの灘田篤子さん）。

本年度のコウタロウ・バーンズ・アワード受賞者の横顔は次の通り。▽オコーナー・イアンさん（米国ニューヨーク）＝カリフォルニアで育ち、補習授業校のあさひ学園に通った。大学はニュージャージー州のラトガース大学に進み、日本人学生会を立ち上げた。卒業後は「ＮＹでボランティア」に所属、他のコミュニティにも目を向けスープキッチンなどで奉仕できるプログラムを企画中。現在は、マウント・サイナイ病院で研究員として勤務。医師になることを目指している。

▽ホーネカムプ山本有さん（ドイツ、デュッセルドルフ）＝ドイツの認定臨床心理士の資格を持ち、長年にわたってドイツ、特にデュッセルドルフ近郊在住の日本人の心のケアに従事。ドイツの公的資格を持ち日本語で対応し、連携できる限られた専門家としてドイツでは貴重な存在。デュッセルドルフ日本人学校のスクールカウンセラーとしても子どもや保護者や学校を支え、またＪＡＭＳＮＥＴドイツでは「こころの相談メール窓口」も担当。ＪＡＭＳＮＥＴドイツ副代表。