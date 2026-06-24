夏にさっぱり美味しくいただく３品　生き生きEATS

プロに聞く、生き生きEATS（イーツ）

元気と美味しいを求めて料理の達人が腕を振るう （67）

今月の生き生きＥＡＴＳは、ウエストチェスター郡ハリソンの日本食料品店おいしんぼの店主、高田英紀さんに、夏にサッパリの冷やし中華、新鮮なお刺身を使った簡単ちらし寿司、ご家庭でもできる夏の抹茶アイスかき氷をご紹介します。ハリソンでは先ごろ地元ハリソン高校の日本人生徒たちが中心となって夏祭りが開催されましたが、地元商店として生徒たちの相談役として応援していたのが高田さん。賑わうお店の時間を借りて、美味しい３品を店内キッチンで作っていただきました。

Oishinbo

283 Halstead Ave, Harrison, NY 10528

(914) 835-4390

https://www.instagram.com/oishinbo_ny

◾︎冷やし中華

冷やし中華のタレは、簡単に作れます。火を使わずにボウルに入れて混ぜるだけなので、いつでも手軽に

本格的な味わいが楽しめます。さっぱりとした定番の味を楽しみたい方に最適です。

【材料】２人前

錦糸卵または刻んだ卵焼き １個分

きゅうり 短冊切りで1/3本

ワカメ 少々

カニカマ ２本

コーン 少々

刻みネギ 少々

ハム（お好みで）

紅生姜（お好みで）

胡麻だれ

炒りごま 大さじ４

醤油 大さじ５

オイスターソース 大さじ１

砂糖 大さじ４

酢 大さじ４

はちみつ 小さじ１と1/2

鶏ガラスープの素 小さじ１

すりごま 大さじ３

塩 小さじ1/4

ごま油 大さじ１と1/2

水 大さじ ３

【作り方】冷やし中華のタレ

（醤油タレの場合）醤油：お酢：水：砂糖：胡麻油＝３：３：３：２：１の割合で混ぜ合わせるだけ。

（胡麻だれの場合）材料を全て混ぜ合わせて完成です。

◾︎ちらし寿司

【材料】２人前

酢飯 丼２杯分を冷ます

刺身＝サーモン、イカ、はまち、トロ、赤身、アボカド、イクラ、ウニ、玉子焼き、生姜（ガリ）、大葉、わさび。

【作り方】

一番簡単なのはお店で「刺身盛り合わせ」のパックを複数利用して盛り合わせるのが経済的。個別に柵で買う場合は、研いだ包丁で、購入時に刺身スライスにしてサランラップで２枚ずつラップしてトレーに戻して冷凍。食べる時に合わせて２時間の自然解凍で新鮮なお刺身が蘇ります。今回のウニはメイン州からの直送でおいしんぼで特売中とのこと。ガリは既製品で白とピンクお好みで。大葉（しその葉）は、イカと相性がよし。

◾︎かき氷

【材料】

家庭用かき氷器があればベスト。ない場合はスキップ。

抹茶（はちみつ入り）かき氷シロップ。

こしあん（缶詰）

バニラアイス １スクープ

【作り方】

製氷皿で作った氷をビニール袋に入れてハンマーで叩いてサイコロくらいの大きさに砕く。

かき氷器があれば氷をシャーベット状にする。ない場合は、さらに細かく氷をハンマーで砕いて、氷菓子風に器に盛り付け、こしあん、バニラアイス、シロップをかけて出来上がり。