梅宮アンナさんが乳がんを語る　BCネットワーク４月19日

土井医師と対談

乳がん啓発の非営利団体ＢＣネットワークが主催の「第1回 乳がんシンポジウム＠ＵＳ」が、 4月19日（日）午後1時30分から午後4時15分まで、 ニューヨーク日系人会（西45丁目49 番地５階）で開催される。「知識とケアの架け橋：東海岸から西海岸まで」と題し、日米の最新医療の現場から、そして自らの闘病体験から、今知っておくべき「乳がん」の真実を豪華ゲストと共に考える。日本人女性の罹患率が非常に高い乳がん、もしもの時に迷わず最適な選択ができるように、米国在住の日本人医師を交え、日米の枠を超えた最新の医療情報を届ける。



（左）司会・久下さん （右）土井医師

基調講演は、横浜 南大和クリニック乳がんセンター長・乳腺外科医の土井卓子医師 「乳がん治療の最前線から：臨床的革新と患者の知見を融合させる架け橋」をテーマに行い、次に、モデル・タレントの梅宮 アンナ氏が 「彩りを取り戻すまで：がんを越え、自分らしく生きる旅」というテーマで経験者トークを行う。さらに、エキスパートによる座談会Ｑ＆Ａ、会場限定でお茶とお菓子を囲んだ歓談会も開催し、抽選で10人に梅宮アンナ氏サイン入り本または色紙をプレゼント。オンライン参加者には、ニジヤマーケットのギフトカードを『じゃんけん大会』で進呈。司会は、久下香織子キャスター。

このイベントは、会場参加とZoomウェビナーのハイブリッド形式で開催。参加費は会場参加、オンライン（Zoom）共に無料。ただし参加には事前の申し込みが必要。希望者はウェブサイトhttp://bcnetwork.org から申し込む。問い合わせはＥメール [email protected] まで。