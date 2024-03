最悪なダンスのお相手  　マリーパットの場合

モンティの華麗なステップに、マリーパットがひと目ぼれした。

ふたりが出会ったきっかけは、社交ダンスだった。

モンティと一緒に踊れたときには、胸が高鳴ったわ。でも、踊りたくもない相手に当たったら、最悪よ。

レッスンでは、男女がそれぞれ列を作って向き合い、正面の人とペアを組む。

Rotate!(交替!)というインストラクターの深く低い声を合図に、ひとりずれて、相手が替わる。

私だって最初のうちは、ステップも下手だし、おとなしく指示に従っていたわよ、とマリーパット。

ある日のレッスンで、インストラクターの Rotate! のかけ声とともに、体臭のひどい男がマリーパットの前に現れた。

ダンスルームはだだっ広いっていうのに、その男が入ってきた瞬間に臭うほどなのよ。ちょうど私の顔に、彼のわきの下が当たりそうになったとき、もう耐えきれなくなって、思わず言ってやったの。

I can’t dance with you any more.

あなたとは、もう踊れないわ。

男が啞然としていると、マリーパットがとどめを刺す。

You have to get some deodorant.

デオドラントを買いなさいよ。

本当にそんなことを言ったの?

私が驚いてマリーパットの顔を見ると、平然と答える。

私は彼のためを思って、アドバイスしてあげたのよ。そうしたらその男、僕はアレル ギーがあるから、デオドラントは使えないんだよ、って言うの。だったら、オーガニックの店に行って、自分に合うものを探しなさいよ、って言ってやったわ。

しばらくして、その男が再び、レッスンにやってきた。

彼はマリーパットに歩み寄り、声をかけた。

I took your advice. Thank you.

君のアドバイスどおりにしたよ。ありがとう。

デオドラントのいい香りがした。

それから、数か月が過ぎた。

その男の人がダンスルームに入ってきたとき、隣には女性が寄り添っていた。

デオドラントを買ったら、もれなくガールフレンドがついてきた、ってわけよ。まあ、彼女を見つけるまでには、ちょっと時間はかかったみたいだけど。それもこれも、私のおかげよ。

He was grateful to me.

彼、私に感謝してたわ。

私、こう見えても、善人なんだから。

マリーパットは大口を開けて、豪快に笑う。

マリーパットはやはり、ただ者ではなかった。

