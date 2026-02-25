川崎車両の受注拡大　NY地下鉄の半数占める

Ｒ２６８型新たに納入

川崎重工グループの川崎車両が、米国現地法人カワサキレールカー（ＫＲＣ：本社ニューヨーク州ヨンカース市、廣瀬雄介社長）を通じて、ニューヨーク市交通局（ＮＹＣＴ）への地下鉄車両納入を拡大している。

同社が２０１８年に受注したＲ２１１型車両は現在までに８１５両が引渡済みで営業運転に投入されているが、昨年秋には更に新型地下鉄電車「Ｒ２6８」３７８両を受注した。Ｒ２６８は形式名称は異なるが、車両自体は現在増備を進めているＲ２１１型（受注両数１６１０両）と全く同じで、このＲ２６８の受注で現在の進めている新車置き換えプロジェクトの総両数は１９８８両になる。現時点でＮＹＣＴ車両に於ける同社比率は43％程度だが、Ｒ２１１とＲ２６８の納入が完了すると同社比率は50％を超えることになる。

ニューヨークの地下鉄路線でＡ、Ｃ、Ｇ線は旧型車との置き換えがすでに完了して、現在はＢ線の置き換えを進めている。Ｂ線の置き換えが完了後はＤ線に投入される予定で、６番街のＢ、Ｄ線が全て新型車になる。新型車両は、Ｒ２１１型車両と同様に監視カメラ搭載、ＬＥＤ照明や見やすいデジタル表示機の採用、混雑時のスムーズな乗り降りを考慮した従来よりも広いドアが特長だ。

今回の契約金額は約15億ドル（約２２００億円）で、北米拠点において生産し、２０２８年から２０３０年にかけて納入する予定。川崎車両は、ＮＹＣＴ向けでは１９８２年にＲ６２型地下鉄電車３２５両を受注して以来、２９００両を超える納入実績を有している。

今回の受注は、長年北米市場で培ってきた豊富な実績に裏付けられる契約履行能力と、厳しい技術要求への対応力、アフターサービスも含めた顧客価値が高く評価されたもの。

同社では「これまでの強みを発揮し、ニューヨーク地区の公共交通の整備により一層貢献していきたい。今後とも、高い技術力、品質、信頼性をもって、環境負荷の少ない交通手段である鉄道車両を国内外に提供していく」としている。

同社ではグランドセントラル駅発のメトロノース鉄道やロングアイランド鉄道の車両も手がけており、日本製車両の絶大の信頼を得ている。

（写真）地下鉄Bラインを走る左側が1987年に納入して40年以上も走り続けているR68A型車、右側がR211