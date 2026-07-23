編集後記





みなさん、こんにちは。ニューヨーク市議会で、セントラルパーク名物の観光馬車を禁止する法案が成立する公算が強まっています。法案は、６月の馬車事故で死亡したインド人観光客ロマンチ・マハジャンさん（18）にちなみ「ロマンチ法」と呼ばれ、営業許可の新規発行や更新を段階的に停止し、2028年６月１日までに馬車を全面廃止するという内容です。動物愛護団体は、交通量の多いマンハッタンで馬を働かせることは危険で非人道的だと主張しています。





一方、馬車御者や運輸労組は、主に移民からなる約200人の雇用が失われるとして反対。馬は定期的な検査を受け、適切に飼育されているとし、事故を理由に伝統産業そのものを廃止するのは行き過ぎだと反論しています。馬車は1863年ごろから公園で観光客を乗せ、映画や広告を通じて「ロマンチックなニューヨーク」の象徴とななりましたが、ペット保護団体として知られる米動物虐待防止協会（ＡＳＰＣＡ）は、馬への虐待を目撃したヘンリー・バーグが１８６６年に設立したもので、規制を求める運動も馬車とほぼ同じ歴史を持つ長い争点です。



現在は68台が営業許可を受けていて１年間に４週間の休暇が義務付けられているそうです。法案が成立すれば、約165年続いたニューヨークの風景が幕を閉じることになります。40年以上馬車の御者をしている男性は、３人の子供を大学に行かせ、２人は弁護士になったと誇らしげに語りました。また７月15日の公聴会に参加したという別の御者は、「馬車の営業が停止になれば、御者には再就職の道や補償があるが、馬は、馬術愛好家などに売られることはあっても、その多くは市に引き取られて殺処分となる運命だ。それが動物愛護団体が希望していたことだとは思わない」と話しました。馬も人間と同じなら、働くことに喜びを感じている馬もいるのではないでしょうか。今週号の17面で掲載しています。 それではみなさん良い週末を。（週刊NY生活発行人兼CEO、三浦良一）