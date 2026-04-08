タイムズスクエア電飾アートジャック　松山智一

ニューヨークを拠点とする現代美術家、松山智一＝写真左＝は、４月１日から１か月間、タイムズスクエアで開催されている世界最大級のデジタル・パブリックアートプログラム「Times Square Arts’ Midnight Moment」を手がけている。

毎晩午後11時57分から午前０時までの３分間、41丁目から49丁目に位置する96以上の巨大ＬＥＤスクリーンが連動し、松山による最新映像作品『Morning Again』が上映される。広告の光が消える１８０秒間、都市の鼓動とアートが溶け合う体験を創出する。

「Midnight Moment」は２０１２年にタイムズスクエア・アーツが始動した、ＮＹの象徴的空間をキャンバスに変えるパブリックアートプロジェクト。過去にはデイヴィッド・ホックニーやオラファー・エリアソンなど、世界のトップアーティストがこの舞台に立ち、作品を発表してきた。

『Morning Again』は、現代社会の縮図としてのＮＹに流れ込む、多様な文化的な「力」を抽象的な存在として視覚化する映像作品。都市に痕跡を残してきた思想や感情、価値観の作用”そのものが、光や動き、色彩、揺らぐ形となって現れる。それらは交差し、重なり合いながら、ＮＹという都市が内包する複数の「自由」の在り方を示しているという。

４月６日午後11時57分。音もなく、タイムズスクエア一体の電光看板が一斉に真っ白になり、程なく様々なイラストレーション画像が動画のように映し出されていく。全ての看板が変わった訳ではなく、一部は企業の広告がそのまま残っていたが、ほぼ地域全体の看板が一つのアート作品としての表現スクリーンとして切り替わった。街ゆく人は思わず「ワーオ。すごい」と歓声をあげてスマホ撮影する姿が見られた。（撮影・本紙・三浦良一）