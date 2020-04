NY州感染者数増加頭打ち 現在の規制は29日まで

ニューヨーク州の感染者数増加が2日続けてほぼ横ばいとなった。当初予定されていた病床数より少なくて済むかもしれない。現在の他者との距離を維持し、極力公共交通機関を利用しないように要請する状況は今月29日(水)まで続けると知事が発表した。ニューヨーク日本総領事館が6日発出した詳細は次の通り。(週刊NY生活オンライン 6日 23:20)

クオモNY州知事は6日、「死者数の増加は599名とこの2日間で横ばいとなり、入院者数も358名と大幅に減ってきた。1日あたりの感染者数が最大となる感染ピークに近づいているとも見える。ただし、そのピークはすぐに減少するのか、減少に転じず一定期間続くのかわからない。また、以前のモデルでは、最大で11万、最低で5万5000床のベッドが必要になるという予想であった(両モデルとも感染拡大のピークは4月末頃)。しかし、現状はモデルよりも低い数字で推移している。これは、他者と距離を取ることなどを徹底している成果である。しかし、このような改善傾向が見えるからといって自信過剰に陥らず今後も対応を徹底する必要がある。そこで、引き続き他者と距離を取ること、できる限り公共交通機関を使用しないことなどを定めたPAUSEを4月29日まで延長することとする。また、学校の休校も同日まで延期する」と発表した。

また、他者と距離を取ることが徹底されていない事態が散見されることを踏まえて、他者と距離を取ることを徹底しなかった場合の罰金を500ドルから1000ドルに引き上げるとした。

さらに、海軍病院船(コンフォート)はコロナウイルス患者以外の患者に対して治療を行っているが、今後コロナウイルスの患者に対して治療ができるように大統領に要請する(現時点で要請済)。

デブラシオNY市長が同日ブルックリン海軍造船所から発表した内容は次の通り。

「ここ、ブルックリン海軍造船所に、様々な経歴の人々が集まって手術衣(surgical gown)やマスクなどの個人防護具(PPE)を生産するための施設を建設してくれた。ここでは、今週9200枚、月末までに3万2000枚の再利用ができるガウンが生産される見込みである。それらは市内の病院に提供される。アジア人、特に中国人に対する差別が報告されている。人種差別は当然に許されるものではないし、多くの中国系市民がNavy Yardのために働いてくれている。もしも人種差別にあった場合には311まで報告してほしい。また、医療用品だけではなく、それを使いこなせる人材も必要である。今月末にかけてさらに4万5000人の医療関係者が必要となる見込みである。連邦政府にも御礼したい。本日、60万枚のN-95マスクが到着する見込みであり、さらに20万枚が金曜日に到着する。連邦政府から派遣された方々にも深謝申し上げる。多くの方々に我々の声が届き、不足が危ぶまれた人工呼吸器などの医療器具は火曜日か水曜日までは在庫を確保できることとなった。しかし、今週から来週にかけ1500台の人工呼吸器が必要になる。引き続き協力をお願いしたい。

マーフィーNJ州知事が6日、発信したメッセージの一部は以下の通り。

感染者数の増加の勢いは,少し緩やかになりつつある(The curve is flattening)。だが決して油断してはならない。ピークに達するまでは少なくとも一週間半はかかるであろう(We still have a week-and-a-half to go, at least, until we hit the peak.)。引き続き,ソーシャル・ディスタンス,手洗い,自宅待機を徹底してほしい。トランプ大統領により,USNSのコンフォート船をNJ住民も利用することが認められた。

【感染,予防等に関する情報】

1 4月6日現在,当館管轄内における新型コロナウイルスの感染者数及び死者数は以下のとおりです。(カッコ内は前日の数)

○ニューヨーク州:感染者数 130,689名(122,031名),死者数 4,758名(4,159名)

・感染者数内訳(主なエリア)

ニューヨーク市:感染者数 72,181名(67,551名),死者数 3,485名(3,048名)

NY市の内訳(判明分)

クイーンズ区: 23,133名(21,436名)

ブルックリン区: 19,702名(18,558名)

マンハッタン区: 10,440名( 9,898名)

ブロンクス区: 14,327名(13,368名)

スタテン島区: 4,579名( 4.291名)

ウエストチェスター郡: 14,294名(13,080名),死者数 253(230名)

○ニュージャージー州:感染者数 41,090名(37,505名),死者数 1,003名(917名)

○ペンシルベニア州: 感染者数 12,980名(11,510名),死者数 162名(150名)

○デラウェア州: 感染者数 783名( 673名),死者数 15名( 14名)

○ウエストバージニア州:感染者数 345名( 324名),死者数 3名( 3名)

○コネチカット州フェアフィールド郡: 感染者数 3,719名(3,050名),死者数 101名(96名)

○プエルトリコ: 感染者数 513名( 475名),死者数 21名( 20名)

○バージン諸島: 感染者数 43名( 42名),死者数1名( 1名)