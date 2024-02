夫と入ったギリシャ料理店で、その日の日替わりメニューを見る。

kefalaki(ケファラーキ)と書かれている。

マンハッタンの東側を流れるイースト川を渡ると、そこはクイーンズ区だ。マンハッタンにほど近いアストリアには、今もギリシャ移民が多く住む。

一年間、ギリシャに住んでいた夫も、何の料理かわからないというので、体格のいいウエイターのおじさんに尋ねる。

羊の頭だよ。最高に旨いぞ。

夫は目をキラキラさせている。私たち夫婦の趣味や嗜好はとてもよく似ているが、これだけは大きく異なる。夫は、内臓系の得体の知れないもの、気味の悪いものを好んで注文したがる。

パリの高級レストランで、夫が嬉々として注文したのは、牛の腎臓のステーキだった。 それを料理する前に、ウエイターがご丁寧に、わざわざ大きな生の腎臓を見せに来たときには、絶句したが、夫はご満悦である。

ここでも、料理する前の羊の頭を、恭しく見せに来るのではないか、と考えただけで食欲が失せる。

お願いだからやめて、と激しく抵抗したものの、夫の意志は固い。

せめて、私だけでも、まともなものを注文しなければと、好物のカラマリ(イカ)のフライに決める。

注文を取りに来たウエイターのおじさんが、夫に向かって親指を立てる。

You know the good stuff.

通だね、あんた。

ほどなくして、店内に、バンバンバンと聞きなれない騒がしい音がこだまする。私と夫は思わず、おしゃべりをやめ、耳をそばだてる。どうやら厨房から聞こえてくるようだ。骨をたたき割っている音か。

下手物好きのくせに、夫には臆病なところがある。すでに、顔にはやや後悔の表情が見られる。

ウエイターがにこにこしながら、夫の前に皿を置く。注文どおり、羊の頭が載っている。ぎょろりとした黒い片目が、私をにらんでいる。見たくもないのに、羊と目が合ってしまい、慌てて目をそらす。気味が悪くて、直視できない。

濃厚で独特な羊の臭いが、湯気とともにお頭全体から漂ってくる。

軽い吐き気を催す。それでも、好奇心の強い私。どんな下手物であっても、ひと口、トライするべし、を信条としている。

羊の目を見ないように注意を払いながら、顔の表面にかろうじて張り付いている、よく焼けた肉を、手でパリパリはがしながら食べる。むろん、こんな野蛮な料理に、ナイフとフォークの出番はない。

やや塩気があるようだが、さらに塩コショウとオリーブオイルをかける。

夫が歯茎の辺りの肉を食べるさまは、まるで羊とキスしているようだ。心を無にして、 食べることに集中し、立派にそろった歯を極力、見ないように努めているらしい。

白く柔らかい部分は、脳味噌だ。ぼそぼそして見えるものの、口に入れるととろける感じがして、白子のようだ。

こればかりは、もう二度と注文することはないだろうな、と夫がため息をつきながら、ぼそりとつぶやく。

レストランで、私は半分ずつ互いの料理を味わいたいほうだが、夫は自分の頼んだ品が気に入ると、それを独占したがる。

どうぞ、どうぞ。心ゆくまで召し上がれ。

私に遠慮せずに、羊さんを思う存分、愛してあげてくださいな。

私はひとり、心安らかに、自分の料理を味わっている。

カラマリは、文明開化の味がした。

このエッセイは、「ニューヨークの魔法」シリーズ第5弾『ニューヨークの魔法のじかん』に収録されています。

https://www.amazon.co.jp/dp/4167717220