JSで上映、11月28日に

ジャパン・ソサエティー(JS:東47丁目333番地)は12月1日の全米公開に先立ち、東宝インターナショナルとの共催で11月28日(火)午後7時から『ゴジラ-1.0(マイナスワン)』の特別上映会を開催する。

ゴジラ70周年記念作品。2016年以来となる日本のゴジラ映画で、山崎貴が脚本・監督を務め、焦土と化した戦後の日本に突如現れたゴジラに直面する姿が描かれる。出演は神木隆之介、浜辺美波、安藤サクラ、佐々木蔵之介ほか。

入場料は一般25ドル、JS会員20ドル。チケット・詳細はウェブサイトhttps://japansociety.org/

Photo: © 2023 Toho Co., Ltd. All rights reserved.