編集後記



みなさん、こんにちは。本年もご愛読ありがとうございました。新春特別号の印刷が終わり、昨日はマンハッタン、本日はコネチカット、ニュージャージー、ロングアイランド郊外での配達が進んでいます。本紙「週刊NY生活」は2026年１月で、創刊22周年を迎えます。今年は夏に通算発行1000号も突破し、一度も休むことなく発行できたことは、クライアントの皆様のサポート、読者の皆様のご愛読に支えられての賜物です。私自身もこの22年の間、病気らしい病気や怪我、事故もなく毎週無事に水曜日の締め切りを予定通り乗り越えて来られたのは、奇跡的幸運だと思ってます。学生時代にラグビーで鍛えた強靭な身体が役立っているようです。



さて、今年はAIが急速に普及して市民生活にもさまざまな影響の出た年でした。特に「分からないことはchatGPTに聞く」というのが当たり前になった年だったと思います。さてその分析力、知力はどの程度でしょうか。さっそく「週刊NY生活」の将来性について聞いてみましたところ、次のような答えがわずか５秒ほどで明示されました。

◇

『週刊NY生活（Shukan NY Seikatsu）』の将来性について、現在のメディア環境や読者ニーズ、デジタル化の潮流などを踏まえて整理すると、次のようなポイントが考えられます：



1. コミュニティ密着型媒体としての強み＝『週刊NY生活』は、ニューヨーク・トライステート地域の日本人コミュニティ向けに特化した生活情報紙として長年の実績を持っています。無料配布・週刊発行のスタイルで、ビザ情報、教育、健康、イベント情報など、日本語で必要な生活情報を提供しています。こうした地域的・言語的ニッチの強さは、大手の英語メディアには置き換えがきかない価値です。Wikipedia 在米日本人（駐在員、永住者、学生など）の固定読者が存在 地域団体・企業情報の広告媒体としても機能→ この強みは将来にわたり「コミュニティ情報のハブ」という役割を担い続ける可能性があります。



2. デジタル版の活用と拡大余地＝すでに**デジタル版（ウェブでも閲覧可能）**があり、週平均で一定の視聴数があるなど、オフラインからオンラインへの移行が進んでいます。週刊NY生活ウェブ版 紙面そのままのデジタル版が読める 若い層や遠方読者へのリーチが可能。ただし、SNS活用・モバイル最適化・動画・ニュースレターなどの最新デジタル戦略をさらに強化する余地あり。



評価されている点

1. 在米日本人向けの“生活必須情報”が強い＝日常生活で役立つ事項（ビザ、教育、医療、税金など日本語で必要な情報）を扱うため、英語メディアと日本語情報のギャップを埋める役割を果たしています。 2. 地域に根ざした独自取材力＝大手日英メディアでは取り上げづらい、コミュニティ密着型の情報を掲載するスタイルが読者に評価されています。独自記事が日本本国メディアから引用されることもあるという指摘もあります。discovernikkei.org

◇



～だそうです。このような好意的な評価をさらに高めていけたらいいなと思いました。むしろ、これだけ本物とフェイクの情報、映像がネット上に蔓延し始めると、案外、紙に印刷された、アナログな印刷新聞の信頼性がより、実は逆に強まっていくのではないかと予感しています。昨日も輪転機が何度も故障して、配達危うしの危機でしたが、「紙を手にして読む、活字の安心感」は、ネットの文字よりもこれからさらに大切にされるのでないかと思いました。先日も日本から来た客人が、週刊NY生活の実物を手にして「これがオリジナルですね！」と感激していたのが印象的でした。ということで、長くなりましたが、来年もどうぞよろしくお願いします。それでは、みなさんよいお年をお過ごしください。（週刊NY生活発行人兼CEO、三浦良一）

