編集後記

みなさん、こんにちは。ニューヨークへの感謝、日本文化の紹介、日系社会の連帯の３テーマで今年もジャパンパレードが５月９日（土）午後１時から３時30分までセントラルパークウエストで開催されます。81丁目から68丁目まで100以上の日系団体による参加者2800人規模（昨年実績）で盛大に開催され、６万人（同）を超える沿道の観客、人出が見込まれています。



開催５回目を迎えていま、毎回楽しみにパレードを見ている観客が、予想外の我慢を強いられていたことが浮上してきました。観衆の最大の悩みはトイレだったのです。パレード沿道や、72丁目で開催される日本の屋台の食べ物テントのストリートフェアに繰り出す一般客のための仮設トイレがないのです。招待客やＶＩＰなどがパレードを観るためのメインスタンド裏には、仮設トイレがいくつか用意されますが、一般の観客は使えません。パレード参加者用の仮設トイレも出発地点近くにありますがほぼ参加者限定。ストリートフェアのテント近くにも仮設トイレが設置されますが、使用できるのは屋台や模擬店を出店しているスタッフ・関係者のみで鍵がかかっています。では一般の人はどこでトイレの用を足していたのでしょうか。



パレードの運営を担当するリエゾン・オフィスのゴージャスエンターテインメントに聞いたところ次のような返答がありました。 「一般向けの仮設トイレにつきましては、ニューヨークにおける屋外イベントの一般的な運営方式に準じ、周辺施設のトイレをご利用いただく形で運営しております。先ごろ開催されたセントパトリックデー・パレードやメーシーズ感謝祭パレードをはじめ、市内の多くの大規模パレードにおいても、セキュリティ面での懸念なども踏まえ、一般来場者向けの仮設トイレは通常設けられておりません。パレードおよびストリートフェアからほど近いセントラルパーク内だけでも、 Rambles Shed、Mineral Springs Public Restrooms など、一般の方にご利用いただけるトイレが複数ございます」とのことでした。



パレードが開催される以前は、セントラルパーク内で「ジャパンデー＠セントラルパーク」という催しが数年間開催され、フードテントの近くの公園内にズラリと仮設トイレが設置されていました。「ジャパンパレードは、セントラルパークウエストに沿って開催されるので、公園内に仮設トイレを設置できないものでしょうか？」と再度主催者側に質問しましたが、「回答に少し時間が欲しい」との返事が来たままです。以前は公園内に設置できたので、今回もできないことはないはずですが、もしできない理由があるとするなら、ジャパンデーは公園局の管轄、パレードは警察の管轄と「イベント申請先が違うので同じようにはできないし、今からでは間に合わない」という答えが返って来そうです。だとしてもそんな縦割りの垣根を超えてでも対処してもらえたらいいのですけどね。ある家族はこう言いました。「この日は朝から飲み物を飲まずに行きました」。お子さんたちの我慢が限界に達しないことを祈ります。今週号の５面、社会面で詳報しています。それでは、みなさんよい週末を。（週刊NY生活発行人兼CEO、三浦良一）