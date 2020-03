新型コロナウイルス感染者の確認等について（３月１４日現在）

在ニューヨーク日本国総領事館からのお知らせ

◎在ニューヨーク日本国総領事館では,3月16日(月)より当面の間,領事窓口の受付時間を短縮するとともに,一部領事サービスの処理期間を延長する措置を開始する予定です。

詳細はこちらよりご確認下さい。https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-03-13.html

◎ NY市のガイドラインで米国に帰国後14日間の自宅待機の対象国に日本が含まれていたことに関し、これまで当館はNY市当局に対し様々な申し入れを行ってきましたが、3月14日、NY市当局のガイドラインは改定され、帰国後14日間の自宅待機の対象国から日本は外されました。

https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/coronavirus.page

(You should stay at home and avoid other people if you are:の欄を参照)

◎米政府は3月14日に新型コロナウイルス感染拡大を防ぐために導入した欧州26カ国からの入国禁止措置を、3月16日から英国とアイルランドにも拡大すると発表しました。

◎3月14日,NY州で新型コロナウイルス感染による死者が初めて出ました。同日亡くなった2名は、ブルックリン地区在住の82歳の女性とロックランド郡在住の65歳の男性です。同日現在、NY州の感染者の数は、613人となりました。NY市の感染者は昨日より115名増え269名、ウェストチェスター郡の感染者は20名増え178名になりました。

◎州又は市が新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために発表した主な措置やNY州知事やNY市長が3月14日にメディアを通して発信したメッセージの概要は以下のとおりです。

・検査能力をさらに拡大するため,3月13日にウェストチェスター郡ニューロシェル市内に設置したものと同様のドライブスルー型の検査施設をロングアイランドに来週設置する。

・新型コロナウイルスの検査の優先順位の高い人は,高齢者(50代以上)で肺疾患,心臓疾患,癌患者,糖尿病患者,自己免疫疾患者等。

・上記以外の健康な人は、熱、くしゃみ、鼻水、喉痛、微熱等の軽度の風邪の症状がでた場合は、検査のために病院に行かず、自宅で待機するように求める。例え新型コロナウイルスに感染したと疑われた場合でも、検査のためにクリニックや病院に行かないでほしい。これは、病院が重症者を優先的に治療する必要があるため。

・自宅待機してから48時間以内に症状がよくならない,又は息切れが重くなれば,かかりつけの医師と相談してほしい。

・症状が重くなり,医療ケアが必要な場合は311に電話するよう求める。

・1週間の自宅待機後及び解熱剤を使用しないで発熱が収まって72時間以上経過した場合は外出してよい。

・NY市内の公立学校を閉鎖する計画はない。

・NY市:市ではメッセージアプリを利用して新型コロナウイルスに関する最新情報を発信しています。

メッセージアプリで番号692-692を選択し,COVIDとテキストを入力するとアプリに登録され,その後随時情報が送信されてきます。

◎在留邦人の皆様におかれては引き続き関連情報に注意して予防に努めてください。

◎当館ホームページ上に新型コロナウイルス関連情報のページを作成しました。ご参照ください。

URL:https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html

◎御不明な点がありましたら当館まで御連絡をいただけますようお願いします。(電話:212-371-8222)

1 3月14日現在,当館管轄内における新型コロナウイルスの感染者数及び死者数は以下のとおりです。(( )内は前日の数)

○ニューヨーク州:613名(421名)

【感染者数内訳】

ニューヨーク市:269名(154名)

ウエストチェスター郡:178名(158名)(ニューロシェル「封じ込めエリア:3/15~25」は現在も有効)

ナッソー郡:79名(51名)

サフォーク郡:41名(28名)

ロックランド郡:12名(9名)

サラトガ郡:3名(3名)

アルスター郡:5名(5名)

オレンジ郡:6名(3名)

ダッチェス郡:4名(3名)

オルバニー郡:5名(2名)

モンロー郡:2名(1名)

デラウェア郡:1名(1名)

ハーキマー郡:1名(1名)

ブルーム郡:1名(1名)

シェネクテイディ郡:1名(1名)

タイオガ郡:1名(新規)

トンプキンス郡:1名(新規)

エリー郡:1名(新規)

【死者数内訳】

ニューヨーク市:1名(新規)

ロックランド郡:1名(新規)

○ニュージャージー州:感染者数 69名(50名),死者数1名(1名)

【感染者数内訳】

バーゲン郡:25名(13名)

カムデン郡:2名(1名)

パサイック郡:2名(1名)

ハドソン郡:5名(1名)

ユニオン郡:1名(1名)

モンマス郡:8名(5名)

ミドルセックス郡:10名(2名)

バーリントン郡:3名(2名)

サマーセット郡:1名(1名)

エセックス郡:7名(1名)

モリス郡:3名(1名)

オーシャン郡:1名(新規)

マーサー郡:1名(新規)

【死者数内訳】

バーゲン郡:1名(1名)

○ペンシルベニア州:47名(33名)

【内訳】

バックス郡:3名(2名)

チェスター郡:2名(1名)

デラウェア郡:6名(4名)

モンロー郡:3名(3名)

モントゴメリー郡:20名(17名)

ウェイン郡:1名(1名)

フィラデルフィア郡:4名(3名)

ノーサンプトン郡:1名(1名)

パイク郡:1名(1名)

アレゲニー郡:2名(新規)

カンバーランド郡:3名(新規)

ワシントン郡:1名(新規)

○デラウェア州:6名(4名)

【内訳】

ニューキャッスル郡:6名(4名)

○コネチカット州フェアフィールド郡:8名(4名)

○プエルトリコ:3名(新規)

2 CDCはホームページ上で新型コロナウイルスの典型的症状として「熱,咳,息切れ」を挙げています。NY市以外にお住まいの方も含め,これらの症状があり,感染が疑われる場合は医療機関に電話で相談をした上で,医療機関の指示に従って受診してください(特定の医療機関がない場合には地元保健当局等(NY市の場合は311)に電話してください)。

CDCホームページ:https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html

また,CDCは予防措置として以下を挙げています。

○石けんを使用した20秒以上の手洗い(水が利用できない場合はアルコール除菌液でも可)

○洗っていない手で目,鼻,口を触らない

○症状のある人との至近距離での接触を避ける

○症状があるときは外出しない

○咳やくしゃみをする際はティッシュで口鼻を覆い,ティッシュはゴミ箱に捨てる

○多くの人が触った物をこまめに拭く,又は消毒する

(2)CDCの予防措置に加えて,ニューヨーク市では更なる感染を防止するため以下のような予防措置等を呼びかけています。

○握手をしない

○風邪やインフルエンザの症状について注意深く観察する

○熱,咳,息切れ,喉の痛みのような症状がある場合,自宅で療養し医師に電話で相談する

○ニューヨーク市は移民の地位や支払い能力如何にかかわらず,適切なケアを提供する

○高齢者,又は,呼吸器疾患,心臓疾患,糖尿病,癌等の疾患を有する人は集会や行事に参加することをできるだけ控える

3 在留邦人の皆様におかれては引き続き関連情報に注意して予防に努めてください。

当館ホームページ上に新型コロナウイルス関連情報のページを作成しました。予防措置,各州等HP(ホットライン)及び日本の関連情報等を掲載しているのでご参照ください。

新型コロナウイルス関連情報:https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html

4 当館領事窓口のご利用にあたっては,感染リスクを少しでも軽減するため,体調がすぐれない方におかれましては,体調が回復されてから来館いただきますようお願いいたします。皆様のご理解とご協力につきまして,よろしくお願いします。