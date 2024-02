日本企業での女性の共同参画

コロンビア大学ビジネススクール日本経済経営研究所

いかに推進したか

競争力向上に向けた最新の活動報告

コロンビア大学ビジネススクール日本経済経営研究所は、2月6日(火)午後6時から「日本企業におけるジェンダー平等と女性の活躍推進について」と題した討論会を開催する。

基調講演者に三井住友銀行取締役兼専務執行役員および経団連ダイバーシティ推進委員会企画部会長の工藤禎子氏を迎える。当日は「前進を解き明かす: 日本における女性のエンパワーメントとDEI(※ことばの意味参照)と経団連の先進的な取り組み(Unveiling Progress: Women’s Empowerment and DEI in Japan, and Keidanren’s Forward-Thinking Endeavors)」と題し講演する。

講演内容は、日本企業における最新の女性のキャリア支援活動およびDEI促進の取り組み、女性活躍支援とDEIにおける経団連の先進的な取り組み、世界での競争力向上にむけて、日本企業のリーダーが実施すべきジェンダー平等の取り組みなど。

また、日本の第一線で活躍する女性エグゼクティブを招き、「責任の再設計:日本企業は男女共同参画をどう追求すべきか(Redesigning Responsibility: How Japanese Corporations Should Pursue Gender Equality)」と題した討論会も行う。

パネリストに種家純・ANAホールディングス上席執行役員、グループCDO、次原悦子・経団連 ダイバーシティ推進委員長、サニーサイドアップグループ代表取締役社長、鍋嶋美佳 ・東京海上ホールディングス執行役員人事部長 グループダイバーシティ&インクルージョン総括 、大塚友美・トヨタ自動車 チーフ・サステナビリィティ・オフィサー。講演は英語で行われる。会場はコロンビア大学ビジネススクール新キャンパス内ゲッフェンホール(Geffen Hall)、ボードルーム320および330号室(西130丁目645番地)。費用:無料。申し込みは https://business.columbia.edu/cjeb/

※ことばの意味:DEI(ディー・イー・アイ)」は、「Diversity(ダイバーシティ、多様性)」「Equity(エクイティ、公平性)」「Inclusion(インクルージョン、包括性)」の頭文字からなる略称。

(写真左上から時計回りに)鍋嶋氏、種家氏、基調講演する工藤氏、次原氏、大塚氏