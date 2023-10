ワールドフィナンシャル・センターの前にちょっとした横長の人工池がある。その前にカフェのようにテーブルと椅子が並べられていて、一部は誰でも使えるスペースになっている。

木陰のテーブルにすわり、コーヒーを飲みながら、仕事をしていた。人工池のふちから、垂直に水が流れ落ちていく。

白人の親子四人が、すぐ近くのテーブルにすわった。親たちがおしゃべりを始めると、兄妹らしき四、五歳の子どもがふたり、待ちきれないといった様子で、元気よく池に駆けていった。

女の子は、赤毛でソバカスがある。ピンクのバンダナを頭に巻いている。

男の子が右手の指先をそろえて、流れ落ちてくる水を横に切ると、池の水面に小波が立った。

どうだ、すごいだろう!

男の子が腰に両手を当て、胸を張って、女の子に言う。

それを見ていた妹が、目を真ん丸くして、大きな声で叫ぶ。

うわあ、すごい! すごいわ、マイケル(お兄ちゃん)! あたし、驚いちゃった!

妹は尊敬のまなざしで兄を見つめる。心の底から感動しているようだ。

兄は得意になって、何度も水を切る。

ほら、見ろよ。このマジックタッチを!

本当にマジックタッチね! すごいわ! ねぇ、お兄ちゃん、あたしもマジックタッチ、できるかなあ。

やってごらんよ! できるかもしれないよ!

妹は見よう見まねで、右手で水を切る。

池の水面に小波が立つ。

Emily, look at you!

エミリー、すごいじゃないか!

お前もマジックタッチ、できたじゃないか!

すごい、すごい! あたしもできたわ、お兄ちゃん! あたしたち、ふたりとも、マジックタッチをマスターしちゃったのね!

すっかり魔法の世界に入り込んだふたりは、見る人の心を和ませる。

水面に立つ小波のように、魔法は大人たちの心にも広がっていく。

池の中にそっと右手を入れて、私も水を切ってみる。

このエッセイは、シリーズ第3弾『ニューヨークの魔法のことば』に収録されています。

https://www.amazon.co.jp/dp/4167717220