夜間外出禁止令前倒し解除

ニューヨーク日本総領事館によると、ニューヨーク市は6月8日午前5時までとしていた夜間外出禁止令を本日7日朝に解除した。ニューヨーク市内では本日も以下のような抗議活動等が予定されている。一部の抗議活動は市内を移動しながら,他の抗議グループと合流する可能性もあるという。

本日(6月7日、日曜)の抗議デモ予定は次の通り。

(1)ブルックリン

12:00 Herbert Von King Park(RALLY)

13:00 Fulton & Marcy Ave(MARCH)

13:00 Owls Head Park(PROTEST)

14:00 1368 Fulton St.(MARCH)

15:00 Grand Army Plaza(BEAT THE DRUM PROTEST)

16:00 110 W 9th(PROTEST)

16:00 Washington and Water St.(PROTEST)

16:30 Prospect Park(FAMILY MARCH)

17:00 Brooklyn Bridge Park(VIGIL)

18:00 McCarren Park(PROTEST)

(2)マンハッタン

12:00 Union Square(HEALTHCARE PROVIDERS MARCH AGAINST POLICE BRUTALITY)

12:00 Times Square(PROTEST)

13:00 5th Ave Madison Square Park(PROTEST)

13:00 125th & Lexington(PROTEST)

13:00 Duke Ellington Circle W 110th(RALLY & PROTEST)

14:00 Union Square(MARCH & PROTEST)

14:00 42 St-Bryant Park(PROTEST)

14:00 Convent Ave Baptist Church(MARCH)

15:00 120th & Morningside Ave(MARCH)

(3)クィーンズ

11:00 Grover Cleveland Park(PROTEST)

14:00 115-50 Merrick Blvd(PROTEST)

14:30 34th Ave & 72nd St.

15:00 Queens Center Mall(MARCH)

15:30 Main St. Flushing(MARCH)

(4)ブロンクス

13:00 Marble Hill Houses(MARCH)

13:00 E Fordham Rd & Grand Concourse(MARCH & RALLY)

13:30 Truman High School(PROTEST)

17:00 Zimmerman Playground (Olinville Park)(VIGIL)

(5)スタテンアイランド

11:30 P.S. 22 Mosley Place(PROTEST)

15:00 Conference House Park(PROTEST)