NY市で外出禁止令発令

ニューヨーク日本総領事館は1日、ミネソタ州ミネアポリスで警察官に拘束されたアフリカ系アメリカ人が死亡した事案に関し,抗議活動についての注意喚起の一斉メールを出した。内容は次の通り。

6月1日,クオモNY州知事は,ニューヨーク市に対し,同日午後11時から6月2日午前5時まで外出を禁止する外出禁止令を発出しました。同日夜,NY市警は,警察官を倍増し8000人を配置する予定です。NY市の発表は以下のとおりです。

https://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/394-20/mayor-de-blasio-governor-cuomo-citywide-curfew-new-york-city-beginning-11-pm

2 本6月1日のNY市における抗議活動は以下が確認されております。一部の抗議活動は市内を移動しながら,他の抗議グループと合流する可能性もあります。

・3 p.m. Times Square.

・5 p.m. Sheridan Square in the West Village.

・5 p.m. Fulton Street and Nostrand Avenue in Brooklyn.

・6 p.m. Avenue D and East 9th Street in Manhattan.

・6 p.m. Bay Ridge, Brooklyn. (86th Street between Fourth and Fifth Avenues)

・7 p.m. Astoria Park in Queens. Candlelight vigil.

・7:30 p.m. McCarren Park in Brooklyn.

・10 p.m. Kings Plaza in Mill Basin, Brooklyn.

3 つきましては,在留邦人及び当地滞在中の邦人の皆様におかれては,報道等により最新の情報の入手に努めるとともに,本日午後11時までも不急不要の外出は避け,抗議活動や集会等,人が集まっている場所等を見かけた場合は決して興味本位で近づかず,その場から速やかに離れるようにしてください。また,外出禁止令の効力が発する本6月1日午後11時から明6月2日午前5時までは必ず外出を控えてください。

(参考)

・NY市では,昨5月31日、日中の抗議活動は比較的平穏に行われましたが、午後9時半以降、一部の抗議活動が暴徒化し,ソーホー地区の高級ブランド店や5番街周辺の宝石店に押し入り,破壊・略奪行為が行われました。

・同日,250人以上が逮捕され,5月28日からの逮捕者の合計は600人を超えています。これまで,抗議活動とNY市警が衝突があった主な地域は,ブルックリン区のプロスペクトパーク付近路上,ブルックリン区のバークレーセンターやマンハッタンのユニオンスクエアパーク等です。