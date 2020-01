ごちゃごちゃしてあれもこれもで不人気、州知事の展望ポスター

アンドリュー・クオモNY州知事は9日、州知事に就任して以降3期の州政を表現したポスターを公表した。「New York State The Progressive Capital Leading the Way」と題された同画は、19世紀以降の政治的ポスターをヒントに、クオモ州知事自身が2か月をかけて考案したという。制作はブルックリン在住のアーティスト、ラスティ・ジマーマンさん。

The Sea of Divisionと示された波とうを航海する帆船の帆には、Tolerance(忍耐、寛容)、Leadership(統率力)、Accomplishment(成果、達成)の文字が並ぶ。波立つ海にはIntolerance(不寛容)のタコやGovernment Incompetence(政府無能)のイカ、Greed(強欲)を意味する断崖にはThe arc of the moral universe(道徳的な世界の弧)を象徴する虹色の旗が立っている。9日付のNYタイムズ紙には、同画像の突然の公表と複雑なデザインに、市民だけでなく政府関係者たちからも困惑の声があがっていると伝えている。