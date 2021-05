NY植物園で開幕

10月31日まで開催

前衛芸術家・草間彌生の大規模展示「KUSAMA:Cosmic Nature」が、ブロンクスにあるニューヨーク植物園(NYBG:2900 Southern Boulevard)で開催中。NYBGの広大な敷地内に草間の代表的なインスタレーションの数々が展示され話題を呼んでいる。

チケットは前売りで完全予約制、入場時間指定制。入場料はガーデン&ギャラリーパスが一般35ドル、学生・65歳以上が32ドル、2〜15歳が15ドル、2歳以下とNYBG会員は無料。そのほか、毎週水曜日に屋外の作品を無料で見ることができるNY市民割引などもある。同展は昨年5月に開催予定だったが、新型コロナウイルスのパンデミックで延期されていた。詳細はウェブサイトhttps://www.nybg.orgを参照。10月31日(日)まで。

(写真)Kusama with Pumpkin, 2010 © YAYOI KUSAMA. Courtesy of Ota Fine Arts, Tokyo / Shingapore / Shanghai; Victoria Miro, London / Venice; David Zwirner, New York