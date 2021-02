ブロンクスのNY植物園で4月10日から

草間彌生の展覧会「KUSAMA・コスミックネイチャー」が4月10日(土)から10月31日(日)まで半年間にわたり、ブロンクスにあるニューヨーク植物園(NYBG)で開催される。同展は昨年5月から開催予定だったが、新型コロナウイルスのパンデミックのために延期されていた。

開催期間中は、草間の代表的なインスタレーション作品「ナルシスの庭」や 「インフィニティ・ミラールーム」、水玉模様の巨大な花のオブジェ「生命賛歌ーチューリップ」のほか、同展のために制作した新作の絵画や彫刻など、NYBG屋内外の広大な敷地を使って展示される。

会員向けチケットは3月11日(木)から、一般チケットは同16日(火)からNYBG公式サイトで販売開始となる。詳細はウェブサイト www.nybg.org/event/kusama/を参照。

(写真)Kusama with Pumpkin, 2010 © YAYOI KUSAMA. Courtesy of Ota Fine Arts, Tokyo / Singapore / Shanghai; Victoria Miro, London; David Zwirner, New York