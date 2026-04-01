編集後記



みなさん、こんにちは。私が大好きだった漫画家のつげ義春さんが3月3日、誤嚥性肺炎のため亡くなられました。享年88歳でした。戦後の昭和に異色の世界観で漫画の魅力を残した名人がまた一人逝ってしまいました。私小説的手法と幻想性を融合させ、日本の漫画表現に独自の地平を切り開いた作家の死は、単なる一時代の終焉にとどまらず、戦後サブカルチャー史の重要な一章の幕引きを意味していると言っても過言ではないでしょう。





つげさんは1960年代後半、青林堂の月間漫画雑誌『ガロ』を舞台に頭角を現し、とりわけ1968年発表の代表作「ねじ式」は、夢と現実が錯綜する不条理な構成と強烈なイメージによって、多くの読者に衝撃を与えました。





当時北海道の北見市で、小学校６年生だった私は、友人の家に遊びに行ったとき、友人のお兄さんが定期購読していた『ガロ』の６月臨時増刊号に掲載されていたその「ねじ式」を見てしまい大きな衝撃を受け、早速、家に帰って親に頼んで翌月から我が家でも地元の書店から定期購読を始めたものです。それは大学を卒業して、青林堂の発行人・長井勝一氏が亡くなりガロが廃刊になるまで多少の空白はあるものの連綿と続いたのです。今でもニューヨークの自宅にはつげ作品を収録したオリジナルの『ガロ』が汗牛充棟（かんぎゅうじゅうとう）となって壁の一面を埋めています。



「無能の人」「紅い花」「ゲンセンカン主人」「李さん一家」など、日常の中の不安や孤独、逃避願望を静謐な筆致で描き続けましたが、私がアメリカに生活の場を移した1980年代以降は寡作となり、次第に公の場から距離を置くようになりました。それは私にとってはむしろ変わることのないつげの昭和の世界を温存することに繋がり、妙な平成や令和の時代のつげ作品を読まずに済んだことの方が幸運だったと思えるほどです。今にして思えば、水木しげるの「ゲゲゲの鬼太郎」の前身である「墓場の鬼太郎」や「鬼太郎夜話」の背景をアシスタント時代の若き日のつげが描いていたというのも納得です。ペン画の美しさ、芸術性を紙の二次元の平面の中に奥深い３次元の世界を描き得た名人でした。



今週号の書評で紹介した、新潮社の『つげ義春 夢と旅の世界』は、彼の作品に通底する「旅」と「夢」というモチーフに焦点を当て、紀行的側面と内面的風景を重ね合わせながら、その創作の源泉を探っています。つげ作品にしばしば登場する鄙びた温泉地や地方の風景は、単なる舞台設定ではなく、作者自身の精神の揺らぎを映す鏡といえます。一方、作品そのものの核心に迫るには、『ねじ式 つげ義春作品集（改訂版）』（青林工芸舎）も欠かせません。表題作「ねじ式」をはじめ、代表的短編を収めたこの改訂版は、紙面のガロの青インクの再現性や編集の精度においても高く評価されています。この２冊は、実は会社のデスク横の本棚に今も並んでいます。「李さん一家」的に言うなら「実はまだ本棚にいるのです」となります。それでは、みなさんよい週末を。（週刊NY生活発行人兼CEO、三浦良一）

