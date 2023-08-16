ＮＹ日本人美術家協会、51回年次展覧会

今月31日から天理文化協会ギャラリーで開催

昨年設立50周年を迎えたニューヨーク日本人美術家協会（ＪＡＡＮＹ、松田常葉会長）は今月31日（木）から９月14日（木）まで天理文化協会ギャラリー（西13丁目43Ａ番地）で第51回年次展覧会を開催する。

出品作家は、阿井次郎、青柳愛子、藤原未佳子、古川文香レオナート、佳奈ヘンデル、林幸江、平之内美穂、石田純一郎、柏木文子、越光桂子、松田常葉、三浦良一、長倉一美、小野田昌子、ロス郁子、竹下宏、山本かりん、YUKAKO、遊真あつこの現会員と２０２０年に亡くなった名誉会長の 飯塚国雄の20人。

会場では１点２００ドル以下の小作品展示コーナーも設ける。収益金（作品価格の50％）は、東日本大震災被災者支援の基金に寄付される。また、優秀作品２点には「マックス・ブレッチャーＪＲ賞」と「末村敬三賞」の２賞が贈られる。

入場無料。開廊時間は月〜木曜が正午から午後６時、土曜は午後３時まで。金・日・レイバーデーは休廊。オープニングレセプションは９月１日（金）午後６時から８時。予約不要。一般来場者歓迎。連絡先はＥメール JAANYoffice@gmail.comまで。

（写真）来場者で賑わうオープニングレセプション（昨年）