へルシーでチャリティーなやさしいダンス&ヨガクラスで心身共にデトックス！

2/22(土)午後5時から7時45分 ( 5:00-6:15pm Dance 6:30-7:45om Yoga)、2/23(日)午後2時から午後4時45分まで( 2;00-3:15pm Dance 3:30-4:45pm Yoga)

参加費用: 1日参加 $39。2日間参加 $60 ヨガ又はダンスフィットのみ $22/1日 $39/2日間(時間的に両方が無理な方はどちらかのみ受けることが可能)

場所: PEARL STUDIO NYC http://pearlstudiosnyc.com/

500 EIGHT Avenue New York, NY 10018 #402 4階

連絡先 TEL: 646-420-2344 SHIMURA

EMAIL: fusedanceny@gmail.com

講師とワークショップの詳細:https://fusedance.blogspot.com/(dance/yoga for love) 2/5/2000

企画 by FUSE DANCE http://www.fusedanceny.com/

FUSE is back to ride on T.I.M.E (True Insight of Mindfulness Energy)